DJ MARKET TALK: Subida das ações dos EUA enfrenta obstáculos das eleições

(DJ Bolsa)-- Um novo máximo intradiário da sessão atingido pelo S&P 500 "é significativo, mas todo o mundo mudou desde a última vez que aqui estivemos", mesmo antes da Covid-19, diz Sameer Samana, do Wells Fargo. Samana nota que a subida está a ser impulsionada pelas taxas de juro muito reduzidas, a queda do dólar e a inflação reduzida, mudanças que devem ser "muito mais lentas" a partir de agora.

