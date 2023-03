DJ MARKET TALK: Subida das encomendas industriais alemãs não deve marcar retoma

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas industriais alemãs parecem ter estabilizado depois de uma tendência descendente significativa durante grande parte de 2022, mas continuam num nível baixo, refere o economista sénior do Commerzbank Ralph Solveen numa nota. A subida de 1% em janeiro foi uma surpresa positiva, mas impulsionada pelas encomendas de aviões, que são bastante voláteis, refere. Os dados sugerem que o setor industrial nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.