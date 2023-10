DJ MARKET TALK: Subida das encomendas industriais na Alemanha não é sinal de recuperação

(DJ Bolsa)-- O aumento de 3,9% das encomendas da indústria alemã em agosto foi uma boa notícia, o que por si só melhora as perspetivas para os próximos meses, afirma Ralph Solveen, economista do Commerzbank. As encomendas recebidas estabilizaram após uma queda de dois anos, disse o economista. "No entanto, seria prematuro concluir que há já uma recuperação em curso", afirma Solveen. A tendência nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.