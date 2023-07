DJ MARKET TALK: Subida das obrigações da Zona Euro parece perder ímpeto

(DJ Bolsa)-- A subida das obrigações soberanas da Zona Euro pode perder mais robustez, visto existir pouco ímpeto bullish no radar, diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank Research, numa nota. "Sem mais ímpeto bullish a subida das Bunds pode brevemente perder força devido ao sentimento de risco resiliente", diz. O calendário de dados da Zona Euro é fraco esta quinta-feira, embora a emissão de obrigaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.