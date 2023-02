DJ MARKET TALK: Subida das obrigações na Europa parece prematura

(DJ Bolsa)-- Os mercados reagiram às decisões do Banco Central Europeu como se o banco central tivesse anunciado cortes das taxas de juro, com as obrigações da Zona Euro a subirem fortemente e com o euro a fragilizar, diz Gareth Jandrell, da equipa de rendimento fixo da gestora de fundos M&G. "Claramente o mercado está desesperado por um sinal de que o BCE vai começar brevemente a abrandar o ritmo de restrição, por ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.