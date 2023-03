DJ MARKET TALK: Subida das taxas da Fed seria voto de confiança no sistema bancário

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA enfrenta uma decisão de política complicada: subir as taxas de juro novamente para lutar contra a inflação elevada ou manter as taxas devido à crise bancária. "Uma subida das taxas seria um voto de confiança no sistema bancário dos EUA", diz Matthew Ryan, responsável de estratégia de mercado da Ebury. O responsável pensa que a decisão da Fed em manter as taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.