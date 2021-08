DJ MARKET TALK: Subida das taxas de juro no Reino Unido pode ser "inevitável"

(DJ Bolsa)-- Uma subida das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, pode estar em cima da mesa num futuro não muito distante, refere Derrick Dunne, CEO da YOU Asset Management. Embora a atual taxa de referência de 0,1% "possa acompanhar-nos durante o resto do ano, a continuação da recuperação económica deve ser suficiente para convencer-nos que a inflação do Reino Unido -- mesmo que transitória - nã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone