DJ MARKET TALK: Subida das taxas do BCE é mais provável do que taxas inalteradas

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve avançar com a última subida das taxas de juro deste ciclo na quinta-feira, diz Gabriele Foa, gestora de portefólio da Algebris Investments, numa nota. "Os dados recentes têm sido fracos, e as dinâmicas da desinflação continuam a ser robustas", diz, acrescentando que, consequentemente, os recentes comentários do BCE assumiram um tom mais dovish comparando com o início ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.