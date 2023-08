DJ MARKET TALK: Subida das yields da Zona Euro é menos pronunciada do que nos EUA

(DJ Bolsa)-- A pressão ascendente nas yields das obrigações soberanas da Zona Euro tem sido menos pronunciada do que nos EUA esta semana devido à ausência de um estímulo macro significativo na Zona Euro, diz Elmar Voelker, analista sénior de rendimento fixo da LBBW, numa nota. "Outra razão será que os efeitos favoráveis para os preços do aumento dos receios da China estão a ter um maior impacto na Zona ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.