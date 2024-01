DJ MARKET TALK: Subida das yields das Bunds não tem ímpeto dos fundamentais

(DJ Bolsa)-- A subida de 20 pontos base das yields das Bunds a 10 anos ao longo das últimas três sessões aconteceu apesar da falta de impulso de fatores fundamentais, diz Christoph Rieger, responsável de research de taxas e crédito do Commerzbank Research. "Isto deve mudar nos próximos dias, com dados importantes da atividade dos EUA e da inflação da Zona Euro e o regresso dos banqueiros centrais da pausa festiva"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.