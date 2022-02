DJ MARKET TALK: Subida das yields das Bunds tem sido modesta este ano

(DJ Bolsa)-- A subida de mais de 40 pontos base das yields das Bunds até agora este ano ainda é relativamente modesta, dizem analistas do LBBW. Ainda que a yield das Bunds tenha subido para um máximo de três anos no início deste ano, "isso deixa a yield benchmark muito perto do limite inferior do intervalo de negociação de 2017/2018", acrescentam os analistas. Os analistas veem isto como um ponto de partida ambíguo.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone