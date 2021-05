DJ MARKET TALK: Subida das yields das obrigações não é turbulenta até agora

(DJ Bolsa)--A subida das yields das Bunds e de outras obrigações soberanas da Zona Euro não é turbulenta até ao momento, de acordo com os estrategas de taxas do Barclays. Os estrategas baseiam este argumento na rapidez da subida da yield, a decomposição da mudança entre os breakevens e as yields reais, e como as yields das obrigações parecem versus o outlook económico em mudança. Dito isto, o cenário ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone