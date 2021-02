DJ MARKET TALK: Subida das yields dos EUA não deve evitar queda do dólar

(DJ Bolsa)-- A recente subida das yields dos Treasurys levou os short sellers a cortar as apostas contra o dólar, mas a moeda ainda deve desvalorizar no longo prazo, diz o UBS Global Wealth Management. "O dólar continua a ser a moeda mais cara que seguimos no G10 e o aumento dos dois deficits devido à despesa orçamental generosa vai reduzir a sua atratividade", diz o analista do UBS Mark Haefele. O DXY Dollar Index perde 0,2% para 90,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone