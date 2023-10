DJ MARKET TALK: Subida das yields dos EUA reforça receios de estabilidade orçamental

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos atingiram um máximo de 4,748% esta terça-feira, o valor intradiário mais elevado desde agosto de 2007. "Uma forte subida das taxas de juro de longo prazo combinada com o alargamento dos deficits e o aumento da discórdia orçamental no Congresso renovaram as questões acerca da sustentabilidade do custo dos juros soberanos", referem economistas do Goldman Sachs num relatório,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.