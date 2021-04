DJ MARKET TALK: Subida das yields dos Treasurys longe de mudança de regime

(DJ Bolsa)-- A recente subida cíclica das yields dos Treasurys não implica uma mudança do regime de taxas, diz Steven Major, responsável global de research de ativos de rendimento fixo do HSBC. "Qualquer perda do ímpeto de crescimento vai significar yields mais reduzidas, a menos que a inflação aumente e se mantenha para além das expectativas já elevadas que o mercado definiu", diz. No seu ponto de vista, houve ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone