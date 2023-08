DJ MARKET TALK: Subida das yields é motivada por panorama macroeconómico

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações continuam a subir, e as obrigações soberanas estão a testar níveis de resistência importantes a nível mundial, diz Althea Spinozzi, estratega sénior de rendimento fixo do Saxo, numa nota. "Não é a venda de obrigações soberanas pelos investidores que está a elevar as yields, mas sim o cenário geral da oferta e macroeconómico que está a contribuir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.