DJ MARKET TALK: Subida de 50 pontos base do BCE está totalmente descontada

(DJ Bolsa)-- A subida de 50 pontos base das taxas de juro do Banco Central Europeu esta quinta-feira parece garantida e os detalhes sobre a restrição quantitativa não deve agitar os mercados, diz Jens Peter Sorensen, diretor do Danske Bank, numa nota. Os analistas do Danske preveem que o BCE mantenha a postura muito hawkish e sinalize mais subidas de taxas, em particular com uma orientação para outra subida de 50 pontos base em março,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.