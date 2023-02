DJ MARKET TALK: Subida de bens duradouros subjacentes dos EUA revela resiliência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys e o dólar caíram depois de os dados das encomendas de bens duradouros dos EUA terem revelado uma queda de 4,5% em janeiro. Mas a descida deveu-se a um colapso de 55% das encomendas de aviões comerciais e mantêm-se sinais de uma economia resiliente abaixo da superfície. "A recuperação de 0,7% em cadeia das encomendas de bens subjacentes em janeiro (…) sugere que o investimento empresarial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.