DJ MARKET TALK: Subida de taxas do BCE não surpreende mas pressiona empresas

(DJ Bolsa)-- "A decisão do Banco Central Europeu de reforçar a aposta e aumentar significativamente as taxas de juro pela terceira vez consecutiva este ano não deve chocar ninguém", diz Dung Bui-Huu, da Taulia. Contudo, a subida das taxas coloca agora pressão adicional nos negócios já em dificuldades com o aumento do custo de financiamento, diz Bui-Huu. Os CFO têm agora de considerar implementar estratégias de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.