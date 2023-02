DJ MARKET TALK: Subida do BOE esta quinta-feira pode ser a última

(DJ Bolsa)-- A maior parte dos participantes do mercado prevê que o Banco de Inglaterra, ou BOE, suba as taxas de juro 50 pontos base esta quinta-feira, mas isto pode ser o fim do ciclo de restrição, diz James Lynch, gestor de investimento da Aegon Asset Management, numa nota. "A nossa expectativa para o BOE é de que está mesmo a aproximar-se do final do ciclo de restrição, mas com poucos comentários por parte dos membros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.