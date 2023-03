DJ MARKET TALK: Subida do BOE pode ser a última antes de uma pausa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, "não teve escolha" a não ser subir as taxas de juro em 25 pontos base para 4,25% esta quinta-feira tendo em conta a inflação elevada, mas esta pode marcar a última subida antes de uma pausa, diz Richard Carter, responsável de research de rendimento fixo da Quilter Cheviot, numa nota. "Será esperado que esta seja a subida final das taxas antes de um período de pausa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.