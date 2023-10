DJ MARKET TALK: Subida do Ifo é estabilização do sentimento, não reviravolta

(DJ Bolsa)-- A subida do índice de clima empresarial Ifo da Alemanha sugere uma estabilização do sentimento e não uma reviravolta, diz o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer, numa nota. A leitura de 86,9 pontos em outubro, face a 85,8 pontos sem setembro, ainda sugere uma contração da economia na segunda metade de 2023, e com as taxas de juro ainda a pesarem na economia, não deve haver alguma recuperação daí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.