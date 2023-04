DJ MARKET TALK: Subida do índice de atividade da Fed/Nova Iorque é "sobretudo ruído"

(DJ Bolsa)-- A subida surpreendente do índice Empire State de abril para 10,8 pontos face a -24,6 pontos é "sobretudo ruído, não um sinal, mas precisamos de esperar por outras sondagens regionais antes de termos a certeza", diz Kieran Clancy, da Pantheon, num relatório. "À superfície, o relatório sugere que a reabertura (…) do setor industrial da China está a dar um impulso significativo à atividade"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.