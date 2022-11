DJ MARKET TALK: Subida do IPC do Reino Unido coloca BOE em posição difícil

(DJ Bolsa)-- O aumento da inflação do Reino Unido para máximos de quatro décadas coloca o Banco de Inglaterra, ou BOE, numa situação difícil, uma vez que precisa de subir as taxas de juro para travar a inflação num momento em que a economia está numa posição difícil, diz o CEO da BRI Wealth Management, Dan Boardman-Weston, numa nota. "O governo e o Banco de Inglaterra têm um número de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.