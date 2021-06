DJ MARKET TALK: Subida do IPP da China não significa restrição da política

(DJ Bolsa)-- O banco central da China deve manter a posição de normalização, mas não deve restringir drasticamente por causa das pressões de subida de preços, diz Nathan Chow, economista do DBS. A subida dos preços no produtor nesta altura é principalmente impulsionada pelas perturbações à oferta globais, diz. "Na China, há poucas provas de pressões conduzidas pela procura." O processo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone