DJ MARKET TALK: Subida do outlook de Itália contraria alargamento dos spreads

(DJ Bolsa)-- O ímpeto do mercado não favorece o alargamento dos spreads das obrigações soberanas da Zona Euro e a decisão da Moody's Investors Service de aumentar o outlook para estável face a negativo "apenas serve para sublinhar esse facto", referem analistas doRabobank Research. "Isto faz com que adotemos uma visão mais neutral para os spreads das OSE [obrigações soberanas europeias] no curto prazo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.