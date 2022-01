DJ MARKET TALK: Subida do petróleo coloca Shell no topo do FTSE em valor de mercado

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell subiu novamente para o topo do FTSE 100 em termos de capitalização de mercado, suportada pelo forte aumento dos preços do petróleo enquanto as "formas de energias renováveis e alternativas não são capazes de colmatar a procura de base", refere a AJ Bell. A petrolífera anglo-holandesa ultrapassou a Unilever e a AstraZeneca, as líderes em capitalização de mercado dos ú... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

