DJ MARKET TALK: Subida dos juros do BCE em setembro é decisão difícil

(DJ Bolsa)--A inflação na Zona Euro, que se manteve a 5,3% em agosto, poderá ser suficiente para o Banco Central Europeu favorecer um aumento final de 25 pontos base dentro de duas semanas, afirma Bert Colijn, economista do ING. Os preços da energia impulsionaram a leitura global da inflação, o que vai alimentar o receio de que a inflação continue mais persistente do que o previsto, disse. Mas, embora a inflação continue ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.