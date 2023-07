DJ MARKET TALK: Subida dos juros do BCE em setembro mais provável que da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode ter de ir mais longe nos aumentos dos juros, e um aumento em setembro é uma possibilidade mais forte para o BCE do que para a Reserva Federal dos EUA, disse Seema Shah, estratega-chefe da Principal Asset Management. "É necessário um enfraquecimento significativo dos dados de atividade económica nos próximos dois meses para melhorar o quadro de inflação subjacente que, por sua vez, será... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.