DJ MARKET TALK: Subida dos preços de Espanha aponta para inflação europeia mais elevada

(DJ Bolsa)-- A subida da inflação de Espanha aponta para uma tendência semelhante na Zona Euro como um todo, diz Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics. A taxa harmonizada principal em Espanha, a quarta maior economia do bloco do euro, subiu para 2,4% em agosto face a 2,1% em julho, mostraram os dados desta quarta-feira. Os preços dos combustíveis e eletricidade estão por detrás da subida e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.