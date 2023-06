DJ MARKET TALK: Subida dos salários do Reino Unido assegura aumento dos juros

(DJ Bolsa)-- O crescimento mais rápido do que o esperado dos salários do Reino Unido cimenta uma subida das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, em junho e potencialmente em agosto, com quaisquer cortes bastante longe, diz o economista do ING James Smith, numa nota. A aceleração significativa do crescimento dos salários, de 7,2% entre fevereiro e abril, mostra que os salários estão novamente a não conseguir cair,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.