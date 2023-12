DJ MARKET TALK: Subida ligeira do crescimento de Itália no 3T não promete muito

(DJ Bolsa)-- Um crescimento fraco é pouco melhor do que estagnação para a economia italiana, que ainda parece que deve contrair no último trimestre do ano, diz Paolo Pizzoli, economista do ING, numa nota. A terceira maior economia da Zona Euro cresceu 0,1% no terceiro trimestre, de acordo com as estimativas finais publicadas pelo instituto de estatísticas do país, o Istat, esta sexta-feira, um pouco melhor do que as estimativas anteriores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.