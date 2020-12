DJ MARKET TALK: Subida na confiança do consumidor dos EUA não beneficia despesa

(DJ Bolsa)-- A subida do indicador de confiança do consumidor dos EUA da Universidade de Michigan em dezembro foi motivada por uma alteração de perspetivas partidárias após as eleições presidenciais, refere Michael Pearce, economista sénior para os EUA da Capital Economics. Os democratas tornaram-se muito mais otimistas depois da confirmação da vitória de Joe Biden e este otimismo mais do que compensou a subida ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

