DJ MARKET TALK: Subidas agressivas de taxas necessárias para estabilizar libra

(DJ Bolsa)-- Para que a libra estabilize, ou até suba, o Banco de Inglaterra, ou BOE, precisa de aumentar as taxas de juro de forma agressiva e concentrar-se no alvo de inflação para restaurar a credibilidade, disse Gareth Gettinby, gestor de investimentos de vários ativos da Aegon Asset Management, numa nota de research. "A libra continua vulnerável devido ao alto risco, à exposição ao ambiente estagflacionista e à...