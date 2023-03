DJ MARKET TALK: Subidas das taxas da Fed ainda não impactaram inflação

(DJ Bolsa)-- Os recentes eventos no mercado mostraram que os aumentos das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA atingiram segmentos do sistema bancário com força, mas esses aumentos ainda não tiveram o efeito desejado na inflação, diz Seema Shah, estratega-chefe global da Principal Asset Management. "Com a Fed essencialmente presa pelo seu mandato de estabilidade financeira por um lado e pelo mandato de estabilidade dos preços ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.