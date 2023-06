DJ MARKET TALK: Subidas das taxas de juro do BCE devem continuar até setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados sugerem sobretudo que as pressões subjacentes dos preços ainda não atingiram um pico na Zona Euro, e isto prepara o Banco Central Europeu para mais uma subida de 25 pontos base em junho, e provavelmente em julho, dependendo dos dados, diz o Société Générale. "Pensamos que a inflação subjacente não vai mostrar uma tendência de desaceleração suficiente até finais de setembro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.