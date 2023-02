DJ MARKET TALK: Subidas das taxas do BCE não representam riscos de fragmentação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os riscos de fragmentação na Zona Euro não parecem elevados agora apesar das fortes subidas das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, diz Karsten Junius, economista-chefe da J. Safra Sarasin, numa nota. "Pelo contrário, os spreads das yields na periferia relativamente às Bunds têm caído desde a primeira subida das taxas do BCE", diz, acrescentando que isto pode refletir que os fundamentais económicos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.