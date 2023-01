DJ MARKET TALK: Subidas de taxas de juro vão continuar no 1T

(DJ Bolsa)-- As taxas de juro vão continuar a subir no primeiro trimestre de 2023, apesar do abrandamento das pressões inflacionistas, embora devam descer na fase final do ano, dizem Antoine Bouvet e Benjamin Schroeder, estrategas seniores de taxas do ING, numa nota. A Reserva Federal dos EUA ainda está a subir as taxas e precisa de condições financeiras mais restritivas, o que deve forçar as taxas a subir, dizem. Já o Banco Central ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.