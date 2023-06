DJ MARKET TALK: Subidas de taxas do BCE prováveis apesar de queda da inflação alemã

(DJ Bolsa)-- A perda do poder de compra dos consumidores alemães foi a principal razão pra que o país tenha entrado em recessão no inverno, por isso o recuo da inflação para 6,1% face a 7,2% traz agora algum alívio, refere Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe da KfW, numa nota. "A direção está correta, mas há ainda um longo caminho a percorrer", assinala. O alívio dos mercados da energia está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.