DJ MARKET TALK: Subidas de taxas, retornos de capital beneficiam bancos europeus

(DJ Bolsa)-- As ações dos bancos europeus parecem atrativas aos níveis atuais e as subidas de taxas de juro dão um potencial ascendente, referem analistas do Credit Suisse. Apesar da guerra na Ucrânia, o BCE deve aumentar as taxas uma vez em 2022 e duas em 2023, diz o CS. Isto deve ser particularmente benéfico mais para os bancos espanhóis do que para os italianos, refere o banco suíço, substituindo o UniCredit pelo CaixaBank ...

