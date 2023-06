DJ MARKET TALK: Subidas do BCE não devem motivar reação bearish das obrigações

(DJ Bolsa)-- A subida de taxas de juro pelo Banco Central Europeu em julho é o cenário base, de acordo com a informação atual, e tendo em conta que isto está descontado, os mercados de obrigações não devem ter reações muito significativas, diz a MFS Investment Management. "Tendo em conta que isto está descontado, isto não deve necessariamente inspirar outra onda bearish no mercado, na nossa visã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.