DJ MARKET TALK: Subidas do BCE perdem relevância para spreads da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- As subidas de taxas de juro por parte do Banco Central Europeu estão a tornar-se cada vez menos relevantes para os spreads da dívida dos países da Zona Euro, com o foco a regressar aos fundamentais, dizem os estrategas de taxas do Société Générale numa nota. "Os investidores procuram sinais de uma crise de dívida", dizem os estrategas, acrescentando que o risco de uma crise iminente de dívida soberana ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.