DJ MARKET TALK: Subidas rápidas das taxas causam volatilidade nas obrigações

(DJ Bolsa)-- A volatilidade é um novo fator para os investidores de rendimento fixo e deve-se sobretudo à restrição acelerada dos bancos centrais, diz Thomas Giquel, responsável por rendimento fixo da Indosuez Wealth Management, numa nota. "Os bancos tiveram um papel chave neste episódio", diz. A Reserva Federal dos EUA aumentou as taxas de juro em 500 pontos base desde março de 2022. Embora o presidente da Fed, Jerome ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.