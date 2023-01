DJ MARKET TALK: Sucessor de Kuroda no BOJ com desafio pela frente

(DJ Bolsa)--O sucessor do governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, deverá enfrentar uma tarefa difícil para normalizar a política monetária, diz Michiyoshi Kato, diretor de vendas de ativos de rendimento fixo da Mizuho Securities. Será extremamente desafiante para o banco central aliviar as atuais medidas extraordinárias de flexibilização, principalmente ao enfrentar pressão de venda sobre as obrigaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.