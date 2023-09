DJ MARKET TALK: Superavit comercial da China terá recuado em agosto

(DJ Bolsa)-- O pessimismo que rodeia a China deve continuar, sendo que o superavit comercial do país em agosto deve cair em cadeia à medida que a fragilidade da economia global mantém as encomendas de mercados importantes suaves, diz a Moody's Analytics na sua Asia Pacific Economic Preview semanal. A agência projeta que o superavit comercial do país seja de $78 mil milhões, comparando com um superavit de $8,6 mil milhões em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.