DJ MARKET TALK: Superavit da Zona Euro pode diminuir após recuperação em 2023

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro regressou a um superavit da conta corrente após os choques do ano anterior, embora essa tendência deva moderar um pouco em 2024, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. A balança de pagamentos do bloco aumentou para um superavit de EUR32 mil milhões em dezembro, o que colocou o excedente do total do ano a EUR260 mil milhões, ou 1,8% do produto interno bruto, disse o Banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.