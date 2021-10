DJ MARKET TALK: Suporte da política monetária e orçamental diminui

(DJ Bolsa)-- Os mercados têm de se adaptar a um mundo sem medidas de emergência de política orçamental e monetária, diz Joseph Amato, presidente e CIO da Neuberger Berman. O governo dos EUA ainda vai apostar mais na despesa e os fundos NextGeneration da UE estão a começar a ser distribuídos na Europa, "mas no geral, o impulso orçamental deve passar a ser negativo durante 2022, depois de ter sido positivo em 2020 e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

