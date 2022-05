DJ MARKET TALK: Suspensão de gás russo pode colocar Zona Euro em recessão

(DJ Bolsa)--A suspensão repentina no fornecimento de gás russo à Europa deve levar a Zona Euro a uma recessão, disse a Fitch Ratings numa nota de research. "As exposições são tão grandes que a suspensão imediata e total do fornecimento de gás natural russo resultaria em escassez e racionamento de gás, causando um grande choque macroeconómico", disseram os economistas da Fitch. Segundo as estimativas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone