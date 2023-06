DJ MARKET TALK: Sustentabilidade do retorno do CaixaBank pouco apreciada

(DJ Bolsa)-- A margem financeira do CaixaBank deve subir cerca de 35% em termos homólogos em 2023 e ficar estável e 2024, pelo que a sustentabilidade dos retornos do banco espanhol é pouco valorizada, diz o analista do Berenberg Michael Christodoulou numa nota de research. A composição de receitas do banco, incluindo as provisões elevadas, podem suportar um retorno sobre os ativos tangíveis, ou ROTE, de cerca de 14%, diz o analista.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.