DJ MARKET TALK: Tarefa do BCE é clara com queda da atividade, alívio da inflação

(DJ Bolsa)-- Os dados do índice de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro são mais uma prova de que o Banco Central Europeu deve manter-se longe de mais subidas de taxas de juro, diz o economista do ING Bert Colijn numa nota. O PMI do bloco mostrou uma forte contração da atividade económica em outubro, o que desafia as expectativas de uma ligeira melhoria e aumenta a probabilidade de uma recessão técnica -- dois trimestres consecutivos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.